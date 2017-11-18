Обидчик сборной Казахстана спас "Монако" от поражения в чемпионате Франции

Монегаски идут на втором месте в турнирной таблице.
18 ноября 07:53
Ссылки по теме:
- Неймар незадолго до перехода в ПСЖ в слезах просил президента "Барселоны" отменить сделку
- ПСЖ может уволить главного тренера перед зимним трансферным окном
- Неймар несчастлив в ПСЖ из-за разлуки с семьей и проблем с одноклубниками - СМИ
Фото с сайта Lequipe.fr
"Монако" сыграл вничью с "Амьеном" (1:1) в гостевом матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
На гол Сержа Гакпе на 31-й минуте гости ответили точным ударом Стевана Йоветича на 67-й минуте.
После этой игры "Монако" с 29 очками закрепился на втором месте в турнирной таблице. От "Пари Сен-Жермена" монегаски отстают на три балла. При этом у парижан одна игра в запасе. "Амьен" с 12 очками идет на 17-й строчке.
Отметим, сборная Черногории со Стеваном Йоветичем дважды обыграла Казахстан в отборочном турнире чемпионата мира-2018. На своем поле черногорцы забили пять безответных голов, автором одного из них и стал полузащитник "Монако", а дома казахстанцы уступили со счетом 0:3.
В группе Е Черногория заняла третье место, тогда как команда Александра Бородюка финишировала на последней, шестой позиции.
На гол Сержа Гакпе на 31-й минуте гости ответили точным ударом Стевана Йоветича на 67-й минуте.
После этой игры "Монако" с 29 очками закрепился на втором месте в турнирной таблице. От "Пари Сен-Жермена" монегаски отстают на три балла. При этом у парижан одна игра в запасе. "Амьен" с 12 очками идет на 17-й строчке.
Отметим, сборная Черногории со Стеваном Йоветичем дважды обыграла Казахстан в отборочном турнире чемпионата мира-2018. На своем поле черногорцы забили пять безответных голов, автором одного из них и стал полузащитник "Монако", а дома казахстанцы уступили со счетом 0:3.
В группе Е Черногория заняла третье место, тогда как команда Александра Бородюка финишировала на последней, шестой позиции.