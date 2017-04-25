ПСЖ разгромил "Монако" со счетом 5:0 и вышел в финал Кубка Франции по футболу

Парижане являются действующими обладателями трофея.
Сегодня 10:22
Фото: Getty Images
Футболисты "Пари Сен-Жермена" на своем поле с крупным счетом обыграли "Монако" и вышли в финал Кубка Франции.
Полуфинальная встреча команд, прошедшая в Париже, завершилась победой хозяев со счетом 5:0. В составе ПСЖ голами отличились Юлиан Дракслер (26-я минута), Эдинсон Кавани (31-я), Блез Матюиди (52-я) и Маркиньос (90-я). Еще один гол забил защитник "Монако" Сафван Мбае (50), отправивший мяч в собственные ворота.
В финале, который пройдет 27 мая на "Стад де Франс", действующие обладатели трофея встретятся с "Анже".
Полуфинальная встреча команд, прошедшая в Париже, завершилась победой хозяев со счетом 5:0. В составе ПСЖ голами отличились Юлиан Дракслер (26-я минута), Эдинсон Кавани (31-я), Блез Матюиди (52-я) и Маркиньос (90-я). Еще один гол забил защитник "Монако" Сафван Мбае (50), отправивший мяч в собственные ворота.
В финале, который пройдет 27 мая на "Стад де Франс", действующие обладатели трофея встретятся с "Анже".