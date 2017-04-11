Фанаты "Бастии" выбежали на поле и атаковали футболистов "Лиона" во время разминки

В результате матч этих команд оказался под угрозой срыва.
Вчера 22:50
Матч 33-го тура чемпионата Франции между "Бастией" и "Лионом" оказался под угрозой срыва, сообщает Sports.ru.
Во время предматчевой разминки на поле "Стад Арман Сезари" выбежала группа фанатов корсиканской команды. Болельщики атаковали футболистов "Лиона".
После этого инцидента гости отказались играть. Однако французская лига решила, что матч должен состояться. Начало было отложено. "Лион" в итоге согласился играть.
Ответственность за нападение лежит на группировке Bastia 1905. Большинство болельщиков корсиканской команды осудило действие фанатов. Местные зрители стали аплодировать футболистам "Лиона", когда те вновь вышли на разминку.
Во время предматчевой разминки на поле "Стад Арман Сезари" выбежала группа фанатов корсиканской команды. Болельщики атаковали футболистов "Лиона".
После этого инцидента гости отказались играть. Однако французская лига решила, что матч должен состояться. Начало было отложено. "Лион" в итоге согласился играть.
Ответственность за нападение лежит на группировке Bastia 1905. Большинство болельщиков корсиканской команды осудило действие фанатов. Местные зрители стали аплодировать футболистам "Лиона", когда те вновь вышли на разминку.