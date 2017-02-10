Вратаря "Лиона" дисквалифицировали за заклеивание названия принципиального соперника на форме

Антони Лопеш вынужден будет пропустить одну игру.
Сегодня 11:15
Фото: Getty Images
Голкипер футбольного клуба "Лион" Антони Лопеш дисквалифицирован на один матч за изменение игровой формы в кубковой встрече против "Марселя", сообщает "Р-Спорт".
Игра 1/16 финала Кубка Франции между "Лионом" и "Марселем" состоялась 1 февраля и завершилась победой "Марселя" со счетом 2:1. В честь 100-летия турнира все команды в этом розыгрыше выходят на поле в специальной форме - на спине у каждого игрока перечислены клубы-победители турнира.
Санкции в отношении Лопеша были приняты за то, что вратарь заклеил на своей форме название шестикратного обладателя Кубка и принципиального соперника "Лиона" - "Сент-Этьена".
Таким образом, голкипер будет вынужден пропустить ближайшую игру "Лиона" в чемпионате Франции – домашнюю против "Дижона".
Игра 1/16 финала Кубка Франции между "Лионом" и "Марселем" состоялась 1 февраля и завершилась победой "Марселя" со счетом 2:1. В честь 100-летия турнира все команды в этом розыгрыше выходят на поле в специальной форме - на спине у каждого игрока перечислены клубы-победители турнира.
Санкции в отношении Лопеша были приняты за то, что вратарь заклеил на своей форме название шестикратного обладателя Кубка и принципиального соперника "Лиона" - "Сент-Этьена".
Таким образом, голкипер будет вынужден пропустить ближайшую игру "Лиона" в чемпионате Франции – домашнюю против "Дижона".