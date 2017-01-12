"Лион" объявил о переходе Мемфиса Депая из "Манчестер Юнайтед"

Английский клуб прописал в контракте опцию обратного выкупа.
Сегодня 22:34
Ссылки по теме:
- СМИ сообщили о договоренности Гризманна с "Манчестер Юнайтед" о переходе летом
- "МЮ" запретил пропускать на базу и стадион преследующую Моуринью блондинку
- "Севилья" хочет арендовать форварда "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Голланддии Мемфис Депай продолжит карьеру в "Лионе".
Французский клуб официально объявил о том, что выкупил права на трансфер Депая. По данным прессы, за теперь уже бывшего игрока "МЮ" получит 16,5 миллионов евро, а еще 8 миллионов - могут достаться в качестве бонусов.
При этом "МЮ" прописал в трансфере Депая опцию обратного выкупа. Английский клуб также может рассчитывать на проценты от дальнейшей перепродажи игрока.
22-летний Депай перешел в "МЮ" летом 2015 года. Тогда ПСВ получил за его трансфер 34 миллиона евро. За два сезона в АПЛ Депай провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Французский клуб официально объявил о том, что выкупил права на трансфер Депая. По данным прессы, за теперь уже бывшего игрока "МЮ" получит 16,5 миллионов евро, а еще 8 миллионов - могут достаться в качестве бонусов.
При этом "МЮ" прописал в трансфере Депая опцию обратного выкупа. Английский клуб также может рассчитывать на проценты от дальнейшей перепродажи игрока.
22-летний Депай перешел в "МЮ" летом 2015 года. Тогда ПСВ получил за его трансфер 34 миллиона евро. За два сезона в АПЛ Депай провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.