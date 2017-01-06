"ПСЖ" забил семь мячей в ворота "Бастии" в Кубке Франции

Большую часть мячей футболисты "Бастии" пропустили во втором тайме.
Сегодня 08:06
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Фото с сайта SPORTARENA.com
"Пари Сен-Жермен" не заметил сопротивления "Бастии" в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в Париже. В первые 30 минут игры гости еще как-то сопротивлялись. Но за 15 минут до перерыва пропустили два мяча. В дебюте второго тайма "Бастия" пропустила третий гол, после чего, собственно, бросила играть, что в конечном итоге обернулось разгромом со счетом 0:7. В составе хозяев отличились Тиаго Силва (31-я минута), Адриен Рабьо (42-я), Кристофер Нкунку (48-я), Тиагу Мотта (57-я), Лукас Моура (63-я с пенальти), Анхель Ди Мария (77-я) и Юлиан Дракслер (88-я).
Результаты других игр 1/32 финала Кубка Франции: "Лилль" - "Эксельсиор" 4:1, "Безансон" - "Нанси" 0:3, "Блуа" - "Нант" 1:2, "Генгам" - "Гавр" 2:1, "Луан Кюизо" - "Дижон" 0:2.
Встреча проходила в Париже. В первые 30 минут игры гости еще как-то сопротивлялись. Но за 15 минут до перерыва пропустили два мяча. В дебюте второго тайма "Бастия" пропустила третий гол, после чего, собственно, бросила играть, что в конечном итоге обернулось разгромом со счетом 0:7. В составе хозяев отличились Тиаго Силва (31-я минута), Адриен Рабьо (42-я), Кристофер Нкунку (48-я), Тиагу Мотта (57-я), Лукас Моура (63-я с пенальти), Анхель Ди Мария (77-я) и Юлиан Дракслер (88-я).
Результаты других игр 1/32 финала Кубка Франции: "Лилль" - "Эксельсиор" 4:1, "Безансон" - "Нанси" 0:3, "Блуа" - "Нант" 1:2, "Генгам" - "Гавр" 2:1, "Луан Кюизо" - "Дижон" 0:2.