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Фото с боя Головкин - "Канело" Альварес в Лас-Вегасе
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Сегодня 20:00
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершили бой вничью. Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.