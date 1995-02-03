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Фото с главных побед Казахстана во второй медальный день Универсиады-2017
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1 февраля 11:15
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Вчера, 31 января, первую золотую медаль для Казахстана выиграла биатлонистка Алина Райкова, ставшая лучшей на дистанции 15 километров индивидуальным стилем. Второе "золото" принесли фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек, показавшие лучший результат в командных соревнованиях.
Кроме того, мужская сборная Казахстана по хоккею добилась второй победы подряд. В матче группового этапа была обыграна Швеция с крупным счетом 5:0.
Таким образом, Казахстан поднялся на вторую строчку медального зачета.