Президент "Зенита" ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Андрея Аршавина

В составе "Кайрата" он забил больше 20 голов за два сезона.
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Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Сергей Фурсенко. Фото с сайта realnoevremya.ru
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "Р-Спорту" ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб воспитанника и бывшего игрока питерцев Андрея Аршавина.
С марта 2015 года Аршавин играет за "Кайрат", в составе которого забил 21 мяч и отдал 22 голевые передачи в 71 матче во всех турнирах. Вместе с алматинцами он дважды становился серебряным призером казахстанской премьер-лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
"Андрей Аршавин сейчас продлил контракт в "Кайрате". Он планирует по крайней мере следующий сезон отыграть там. А что будет через сезон - посмотрим", - сказал Фурсенко.
Ранее 36-летний Аршавин заявил, что в "Зенит" его не пригласят, а он сам дал слово "Кайрату", новый контракт с которым рассчитан до конца 2018 года.
С марта 2015 года Аршавин играет за "Кайрат", в составе которого забил 21 мяч и отдал 22 голевые передачи в 71 матче во всех турнирах. Вместе с алматинцами он дважды становился серебряным призером казахстанской премьер-лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
"Андрей Аршавин сейчас продлил контракт в "Кайрате". Он планирует по крайней мере следующий сезон отыграть там. А что будет через сезон - посмотрим", - сказал Фурсенко.
Ранее 36-летний Аршавин заявил, что в "Зенит" его не пригласят, а он сам дал слово "Кайрату", новый контракт с которым рассчитан до конца 2018 года.