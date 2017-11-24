Бразильский футболист российского клуба облил себя чаем в перерыве матча, чтобы согреться

Его клуб идет на шестой строчке в российской премьер-лиге.
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Филипе Сампайо. Фото с сайта ФК "Ахмат"
Защитник "Ахмата" Филипе Сампайо рассказал, как переносит холод в России. В беседе с пресс-службой клуба бразилец поведал, что в перерыве матча 17-го тура РФПЛ с "Динамо" (1:1) не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться.
"Здесь, конечно, нереально холодно. После первого тайма матча с "Динамо" я не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться. Думаю, к морозам привыкну. Во всяком случае для меня это не помеха. Я готов долго жить и играть в России", - приводит слова Сампайо "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу ФК "Ахмат".
В текущем сезоне Филипе Сампайо принял участие в 13 матчах РФПЛ и забил один гол. "Ахмат" после 18 туров занимает шестое место в таблице. На счету грозненского клуба 25 очков.
"Здесь, конечно, нереально холодно. После первого тайма матча с "Динамо" я не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться. Думаю, к морозам привыкну. Во всяком случае для меня это не помеха. Я готов долго жить и играть в России", - приводит слова Сампайо "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу ФК "Ахмат".
В текущем сезоне Филипе Сампайо принял участие в 13 матчах РФПЛ и забил один гол. "Ахмат" после 18 туров занимает шестое место в таблице. На счету грозненского клуба 25 очков.