"Не чувствовал ни рук, ни ног", Аргентинский футболист рассказал об игре в 20-градусный мороз в России

В той игре отличился экс-игрок "Астаны".
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Алехандро Барбаро. Фото: AmurMedia
Аргентинский полузащитник "СКА-Хабаровск" Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от матча 17-го тура российской премьер-лиги с московским ЦСКА. Его слова приводит "Чемпионат.com" со ссылкой на канал "Наш Футбол".
"Было очень непросто, очень-очень. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние десять минут матча ничего не чувствовал - ни рук, ни ног. Но, считаю, ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату. Мой контракт действует еще полгода, и я хотел бы здесь остаться", - сказал Барбаро.
Встреча прошла 18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2. Сообщалось, что на игре замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, а российский защитник Алексей Березуцкий и болгарский полузащитник Георги Миланов поломали ноги.
Добавим, что в той игре в составе "СКА-Хабаровска" отличился Денис Дедечко. Украинский полузащитник во второй половине 2015 года выступал за "Астану", с которой играл в групповом раунде Лиги чемпионов.
"Было очень непросто, очень-очень. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние десять минут матча ничего не чувствовал - ни рук, ни ног. Но, считаю, ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату. Мой контракт действует еще полгода, и я хотел бы здесь остаться", - сказал Барбаро.
Встреча прошла 18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2. Сообщалось, что на игре замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, а российский защитник Алексей Березуцкий и болгарский полузащитник Георги Миланов поломали ноги.
Добавим, что в той игре в составе "СКА-Хабаровска" отличился Денис Дедечко. Украинский полузащитник во второй половине 2015 года выступал за "Астану", с которой играл в групповом раунде Лиги чемпионов.