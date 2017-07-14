"Зенит" одержал победу в первом официальном матче под руководством Манчини

Команда начала сезон в Хабаровске.
Сегодня 20:15
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Фото с официального сайта "Зенита"
Санкт-петербургский "Зенит" стартовал с победы в новом сезоне российской премьер-лиги сезона 2017/18.
Сегодня, 16 июля, питерцы в гостях со счетом 2:0 обыграли "СКА-Хабаровск", для которого эта игра стала дебютной в элите. На 52-й минуте "Зенит" вперед вывел полузащитник Далер Кузяев, а на 81-й окончательный результат установил форвард Александр Кокорин.
Стоит отметить, что встреча в Хабаровске стала дебютом в официальных матчах для Роберта Манчини на посту главного тренера "Зенита". Итальянский специалист, известный по работе в "Интере", "Манчестер Сити" и "Галатасарае", возглавил питерский клуб в межсезонье, сменив румына Мирчу Луческу.
Сегодня, 16 июля, питерцы в гостях со счетом 2:0 обыграли "СКА-Хабаровск", для которого эта игра стала дебютной в элите. На 52-й минуте "Зенит" вперед вывел полузащитник Далер Кузяев, а на 81-й окончательный результат установил форвард Александр Кокорин.
Стоит отметить, что встреча в Хабаровске стала дебютом в официальных матчах для Роберта Манчини на посту главного тренера "Зенита". Итальянский специалист, известный по работе в "Интере", "Манчестер Сити" и "Галатасарае", возглавил питерский клуб в межсезонье, сменив румына Мирчу Луческу.