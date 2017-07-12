Если удалять за каждое матерное слово, к пятой минуте играть будет некому - российский арбитр

Судья признался, что порой и себе позволял крепкое словцо в адрес футболистов.
Сегодня 14:44
Фото: eurosport
Бывший арбитр РФПЛ и ФНЛ Александр Егоров, ныне работающий заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, рассказал, как игроки общаются с арбитрами.
"На протяжении карьеры я старался быть приветливым, но недавно сорвался. Судил матч "Оренбург" - СКА Хабаровск. Не знаю, к чему привыкли ребята из ФНЛ, может, там молодые арбитры позволяют так с собой разговаривать? Минут 25 объяснял им языком свистка и тела, что так нельзя. Пару раз даже матюкнулся - это было для меня впервые.
Если удалять за каждое матерное слово, к пятой минуте играть будет некому. С другой стороны, если футболист через все поле бежит к судье и кроет его на чем свет стоит, то надо показывать красную. Если проглотишь - все, можно заканчивать", - рассказал Егоров "Чемпионату".
Егоров работал арбитром с 2012/13 года. В общей сложности он отработал 160 матчей в РФПЛ и ФНЛ.
"На протяжении карьеры я старался быть приветливым, но недавно сорвался. Судил матч "Оренбург" - СКА Хабаровск. Не знаю, к чему привыкли ребята из ФНЛ, может, там молодые арбитры позволяют так с собой разговаривать? Минут 25 объяснял им языком свистка и тела, что так нельзя. Пару раз даже матюкнулся - это было для меня впервые.
Если удалять за каждое матерное слово, к пятой минуте играть будет некому. С другой стороны, если футболист через все поле бежит к судье и кроет его на чем свет стоит, то надо показывать красную. Если проглотишь - все, можно заканчивать", - рассказал Егоров "Чемпионату".
Егоров работал арбитром с 2012/13 года. В общей сложности он отработал 160 матчей в РФПЛ и ФНЛ.