Уроженец Казахстана займет пост скаута в московском "Локомотиве"

До этого он работал в клубе немецкой бундеслиги.
Сегодня 12:33
Ссылки по теме:
- Дмитрий Сычев нашел новый клуб после ухода из "Окжетпеса"
- Уроженец Казахстана за 30 секунд отправил соперника в нокаут и одержал шестую победу в профи
- Уроженец Казахстана перешел в клуб второй немецкой бундеслиги
Вилли Кронхардт. Фото с сайта kicker.de
Немецкий специалист Вилли Кронхардт будет работать скаутом в московском "Локомотиве". Как сообщает "Чемпионат", он займется поиском молодых талантливых игроков.
49-летний Кронхардт родился в поселке Габидена Мустафина (ранее Токаревка), что в Карагандинской области. В Германии он живет с восьми лет.
С 1990 по 2002 год Кронхардт играл в клубах региональной лиги и второй бундеслиги, где провел 68 матчей. Самыми известными командами в карьере защитника были "Энергия" из Коттбуса и "Айнтрахт" из Брауншвейга.
Именно в "Айнтрахте" Кронхардт и начал тренерскую работу. Сначала он был помощником главного тренера коллектива из Брауншвейга, а затем - и исполняющим его обязанности. Далее он трудился во вторых командах "Вольфсбурга" и "Алемании", а также в ряде других немецких клубах.
Единственным зарубежным опытом Кронхардта был "Аль-Меррейх", выигравший при нем чемпионат и Кубок Судана. В последнее время он работал скаутом в "Дармштадте", который в прошедшем сезоне вылетел из бундеслиги.
Стоит отметить, что спортивным директором "Локомотива" работает Эрик Штоффельсхаус из Германии. В прошедшем сезоне двукратный чемпион России занял восьмое место в премьер-лиге и в девятый раз в своей истории выиграл Кубок страны.
49-летний Кронхардт родился в поселке Габидена Мустафина (ранее Токаревка), что в Карагандинской области. В Германии он живет с восьми лет.
С 1990 по 2002 год Кронхардт играл в клубах региональной лиги и второй бундеслиги, где провел 68 матчей. Самыми известными командами в карьере защитника были "Энергия" из Коттбуса и "Айнтрахт" из Брауншвейга.
Именно в "Айнтрахте" Кронхардт и начал тренерскую работу. Сначала он был помощником главного тренера коллектива из Брауншвейга, а затем - и исполняющим его обязанности. Далее он трудился во вторых командах "Вольфсбурга" и "Алемании", а также в ряде других немецких клубах.
Единственным зарубежным опытом Кронхардта был "Аль-Меррейх", выигравший при нем чемпионат и Кубок Судана. В последнее время он работал скаутом в "Дармштадте", который в прошедшем сезоне вылетел из бундеслиги.
Стоит отметить, что спортивным директором "Локомотива" работает Эрик Штоффельсхаус из Германии. В прошедшем сезоне двукратный чемпион России занял восьмое место в премьер-лиге и в девятый раз в своей истории выиграл Кубок страны.