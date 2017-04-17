"Зенит" выиграл первый матч на новом стадионе после трех удалений у соперника

Оба гола питерцы забили в концовке матча.
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Фото пресс-службы "Урала"
Питерский "Зенит" обыграл "Урал" в домашнем матче 24-го тура российской премьер-лиги.
Встреча, которая проходила 22 апреля на стадионе "Крестовский", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 86-й минуте первый гол забил Бранислав Иванович, а на 93-й второй мяч в сетку отправил Йоан Молло.
Стоит отметить, что "Урал" доигрывал этот матч в количестве восьми футболистов. У клуба из Екатеринбурга на 60-й минуте был удален румынский полузащитник Эрик Бикфалви, на 61-й - форвард Роман Павлюченко, а на 86-й - защитник Роман Емельянов.
Для "Зенита" этот матч был первым на стадионе "Крестовский", который был открыт к чемпионату мира-2018.
Встреча, которая проходила 22 апреля на стадионе "Крестовский", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 86-й минуте первый гол забил Бранислав Иванович, а на 93-й второй мяч в сетку отправил Йоан Молло.
Стоит отметить, что "Урал" доигрывал этот матч в количестве восьми футболистов. У клуба из Екатеринбурга на 60-й минуте был удален румынский полузащитник Эрик Бикфалви, на 61-й - форвард Роман Павлюченко, а на 86-й - защитник Роман Емельянов.
Для "Зенита" этот матч был первым на стадионе "Крестовский", который был открыт к чемпионату мира-2018.