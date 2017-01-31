Экс-тренер "Кайрата" Бородюк может стать спортивным директором РФС

Ранее российский специалист уже работал в системе союза.
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Александр Бородюк. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Новым спортивным директором Российского футбольного союза (РФС) может стать бывший тренер алматинского "Кайрата" Александр Бородюк, сообщают "Известия".
По информации издания, представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.
Бородюк работал в системе РФС в 2002–2012 годах – на протяжении 10 лет он являлся вторым тренером национальной сборной России, ассистируя Валерию Газзаеву, Георгию Ярцеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату. После увольнения Семина в 2006 году он временно исполнял обязанности главного тренера, проведя во главе национальной команды два товарищеских матча. При участии Бородюка сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008 года и в финальную часть чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.
Ранее сообщалось, что Бородюк может возглавить молодежную сборную России, а также главную команду Беларуси.
Напомним, Бородюк возглавил "Кайрат" в начале сезона-2016, выиграв с командой Суперкубок, но покинул свой пост уже после третьего тура КПЛ.
По информации издания, представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.
Бородюк работал в системе РФС в 2002–2012 годах – на протяжении 10 лет он являлся вторым тренером национальной сборной России, ассистируя Валерию Газзаеву, Георгию Ярцеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату. После увольнения Семина в 2006 году он временно исполнял обязанности главного тренера, проведя во главе национальной команды два товарищеских матча. При участии Бородюка сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008 года и в финальную часть чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.
Ранее сообщалось, что Бородюк может возглавить молодежную сборную России, а также главную команду Беларуси.
Напомним, Бородюк возглавил "Кайрат" в начале сезона-2016, выиграв с командой Суперкубок, но покинул свой пост уже после третьего тура КПЛ.