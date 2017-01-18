Роман Абрамович поможет финансированием футбольным сборным России

Миллиардер поддержит сразу четыре команды.
Сегодня 12:48
Роман Абрамович. Фото с сайта teleport2001.ru
Миллиардер Роман Абрамович, владелец клуба АПЛ "Челси", поможет финансированием Российскому футбольному союзу.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", речь идет о выделении средств для четырех юношеских сборных России - с 1999 по 2002 годы рождения.
Отмечается, что проект находится на стадии разработки. При этом Абрамович не будет полностью финансировать национальную команду, так как у РФС есть средства на ее обеспечение. Структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования.