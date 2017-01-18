Полиция допросит тренера бывшей команды Георгия Жукова из-за участия в возможном "договорняке"

Специалист спустя два дня после игры ушел из клуба, а через четыре - возглавил другую команду.
Вчера 23:42
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Виктор Скрипченко. Фото с официального сайта РФПЛ
Бывший тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Скрипченко будет опрошен полицией из-за подозрений в участии в договорном матче, сообщает Life.ru.
Речь идет о встрече 14-го тура текущего чемпионата России между "Уралом" и грозненским "Тереком" (1:4), которая проходила 30 октября. Российские СМИ сразу после окончания игры заподозрили футболистов в сдаче игры и назвали стыдобой, происходившее на поле. .
41-летний Скрипченко через два дня после скандального матча с "Тереком" расторг контракт с "Уралом". Специалист сослался на проблемы со здоровьем, но спустя два дня после ухода из екатеринбургского клуба возглавил самарские "Крылья Советов".
Самарская полиция хотела допросить Скрипченко по октябрьскому матчу. Белорусский специалист сможет дать показания только в феврале, так как сейчас находится на зарубежных сборах вместе со своей командой. Он отказался комжентировать ситуацию журналистам.
Отметим, что в матче "Урал" - "Терек" на скамейке запасных у екатеринбургского клуба находился казахстанский полузащитник Георгий Жуков. В ноябре футболист назвал происходящее в команде "детским садом", а в декабре его трансфер выкупил "Кайрат". С алматинским клубом Жуков подписал трехлетний контракт, по которому обязуется играть и за сборную Казахстана.
Речь идет о встрече 14-го тура текущего чемпионата России между "Уралом" и грозненским "Тереком" (1:4), которая проходила 30 октября. Российские СМИ сразу после окончания игры заподозрили футболистов в сдаче игры и назвали стыдобой, происходившее на поле. .
41-летний Скрипченко через два дня после скандального матча с "Тереком" расторг контракт с "Уралом". Специалист сослался на проблемы со здоровьем, но спустя два дня после ухода из екатеринбургского клуба возглавил самарские "Крылья Советов".
Самарская полиция хотела допросить Скрипченко по октябрьскому матчу. Белорусский специалист сможет дать показания только в феврале, так как сейчас находится на зарубежных сборах вместе со своей командой. Он отказался комжентировать ситуацию журналистам.
Отметим, что в матче "Урал" - "Терек" на скамейке запасных у екатеринбургского клуба находился казахстанский полузащитник Георгий Жуков. В ноябре футболист назвал происходящее в команде "детским садом", а в декабре его трансфер выкупил "Кайрат". С алматинским клубом Жуков подписал трехлетний контракт, по которому обязуется играть и за сборную Казахстана.