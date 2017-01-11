Экс-игрок "Кайрата" Тимощук может продолжить карьеру футболиста во второй команде "Зенита"

Планируется, что он станет играющим тренером.

Украинский полузащитник Анатолий Тимощук продолжает вести переговоры с питерским "Зенитом" о возвращении в команду в качестве тренера.

По информации издания "Спорт день за днем", футболист готов заключить контракт с "Зенитом-2", который играет в первом российском дивизионе (ФНЛ). Планируется, что Тимощук проведет заключительные три месяца сезона в качестве играющего тренера.

При этом остается вариант, при котором Тимощук войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу в главной команде "Зенита". Под руководством румынского специалиста украинец играл в донецком "Шахтере".

Последним клубом Тимощука был "Кайрат", который он покинул в ноябре 2016 года. За полтора сезона в КПЛ 37-летний хавбек провел 34 матча, в которых забил один гол и получил четыре предупреждения.