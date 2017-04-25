Без легионеров казахстанский футбол ожидает деградация - президент ФФК

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
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Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
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Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 18:6
Австралия Казахстан 10:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 0:0
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Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 18:6
Австралия Казахстан 10:3
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
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Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
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Севилья Сельта 00:30
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Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 0:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Без легионеров казахстанский футбол ожидает деградация - президент ФФК

Он высказался о возможном запрете финансирования иностранцев из госбюджета.

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12 Комментариев
Фото с сайта eurosport.com
Фото с сайта eurosport.com

Президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков выразил свою позицию по поводу заявления министерства культуры и спорта РК о возможном запрете финансирования иностранных футболистов в казахстанских командах из государственного бюджета.

"Не секрет, что уровень клубного футбола в Казахстане за последние годы заметно вырос. Лакмусовой бумажкой, то есть показателем роста мастерства отечественных команд, являются результаты клубов в еврокубковых турнирах. Еще десять лет назад костанайский "Тобол" стал одним из победителей существовавшего тогда Кубка Интертото. Не последнюю роль в успехе этого клуба играли легионеры. Другой пример - карагандинский "Шахтер" и столичная "Астана", ставшие первыми клубами, которые пробились в групповой раунд самых престижных турниров Старого Света. Играя бок о бок с легионерами высокого класса, уверенней себя чувствовали в международных матчах казахстанские футболисты, что в итоге и обернулось успехом.

Во-вторых, многие легионеры, выступающие в Казахстане, защищают цвета своих национальных сборных, что добавляет авторитета казахстанскому чемпионату и делает ему определенную рекламу. К примеру, лучшим бомбардиром последнего Кубка африканских наций стал форвард "Астаны" Джуниор Кабананга, а экс-полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук, будучи игроком алматинской команды, выступал на чемпионате Европы. Благодаря отличной игре иностранных футболистов активно идут на стадионы во многих городах казахстанские болельщики. Можно привести в пример Алматы, Актобе, Шымкент, Павлодар, Астану, Кызылорду и другие города. Такие футболисты, как Андрей Аршавин, Жерар Гоу, Патрик Твумаси, Исаэль, Томаш Шимкович, являются образцами для подражания для молодых игроков, которые, смотря на них, стараются что-то для себя перенять.

На мой взгляд, если убрать легионеров из казахстанских команд, то заметно упадет конкуренция. Не только внутри самих команд, где казахстанцы, не имея конкурентов, будут играть значительно слабее, но и в самом чемпионате. Пропадет зрелищность. Как итог, чемпионат, уровень которого последние годы неизменно рос, ожидает деградация, потому что ни одна страна не должна вариться в собственном соку. Футбол - международная игра, и в мире давно перестали делить футболистов на своих и чужих. Болельщик прежде всего приходит на стадион, чтобы увидеть красивую игру своей команды, и ожидает достойного результата", - цитирует Байшакова официальный сайт ФФК.

Напомним, что Министерство культуры и спорта Казахстана ранее подготовило поправки в законодательные акты, которые запретили бы финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе. Подробности можно прочитать здесь.

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Ерик Махамбетов Сегодня 18:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Так пусть деньги для легионеров находят сами клубы. В чем проблема.
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123 Сегодня 19:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1720
Ерик Махамбетов, Проблема есть. Какой спонсор 2-3 млрд будет выкидывать каждый год, где такого найти? Это немаленькие деньги.
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Madi Son Сегодня 18:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 292
Господин Байшаков никто не предлагает запретить легионеров, изуччите предложение МОНа , а потом комментируйте, есть деньги у спонсоров, любителей, фанатов команды будут легионеры, яркий пример ФК Кайрат, если никто не хочет копейки свои вкладывать, почему вы считаете что должны платить за счет бюджета за легионера с зарплатой в 500 млн тенге в год??? Вы как руководитель ФФК ищите спонсоров, инвесторов, а не только сидеть в своем кабинетике...
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123 Сегодня 19:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1720
Madi Son,500 млн тенге может у Аршавина есть, а у остальных намного меньше. А Кайрат тоже на гос. деньги содержится - КазРосГаз гос компания.
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KAIRAT Сегодня 18:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5428
Полностью согласен.без качественных легионеров нас ждет полная деградация.и уровень лаоса и макао.
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Бейбут Есмурзин Сегодня 18:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 993
Байшаков тепен все твоих руках. Можно сократить себе зарплату можно нашим футболёров дормоедом за это можешь купит каждый клуб легов. А можешь открывать детские академии и своих футболистов расти и зарубежм клубам предлогать. Тогда ты будешь настоящим президентом ФФК и остальных своих соратников которые возле Вас послать по дальше.
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Нариньо Сегодня 19:06
Статус: Профи
Рейтинг: 339
Чуть что сразу зарплаты зарплаты. Да введите программу для развития инфраструктуры и жестко проконтроллируйте его исполнение. Как будто введут этот закон и футбол рванет вперед. Местные станут играть еще хуже да и по зарплате вряд ли у них что нибудь изменится. Думаете им запретят платить зп из госбюджета и сэкономленные деньги потратят во благо народа??? Да ничего подобного! Никто на верху не думает о народе и никогда не думал. Все думают только о своей выгоде. Хватит уже считать чужие деньги.Легионеры играют лучше наших, а по зарплате нужно спрашивать не у них, а у руководителей клубов. Они там устраивают распил бюджета, а легионеры норм выполняют свою работу. Требуйте у руководителей клубов улучшение инфраструктуры. Без инфраструктуры никакого развития. Это мое мнение.
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123 Сегодня 19:17
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1720
Нариньо,+1000
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тигр котовский Сегодня 19:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Дегродация подписывать Бородюка в сборную
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prymypyl Сегодня 19:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1705
Надо власть имущим заставить своих олигархов вкладываться в спорт.Пусть приобретают и содержат клубы не обеднеют.Вот и пусть делают клубы прибыльными.
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Ерик Махамбетов Сегодня 19:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
123. Я имею ввиду что ни один спортсмен нашей страны не зарабатывает как футболисты. Олипиицы, Чемпионы Мира и континентов по видам спорта не зарабатывают такие деньги от Государства. Пусть лучше эти деньги тратят на развитие Кокпар. В этом виде спорта нам равных не будет ))))
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Steppenwolf !!! Сегодня 19:43
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6880
Ерик Махамбетов, .............
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