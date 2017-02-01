Новый выпуск программы "Наш футбол.kz" с Александром Кузнецовым и Айдыном Кожахметом

Передача немного изменила формат.
Вчера 19:44
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Фото instagram.com
Программа "Наш футбол.kz" немного изменила формат и выпустила пилотный выпуск, который стал первым в 2017 году.
На этот раз ведущий Петр Воликов побеседовал с главным тренером сборной Казахстана (U-19) Александром Кузнецовым и журналистом Айдыном Кожахметом, который сотрудничает с Vesti.kz.
Глухой футболист, который перешел в "Иртыш", Жерар Гоу в сборной Казахстана, вылет "Тараза" из премьер-лиги, новый этап карьеры Нурбола Жумаскалиева и успех юношеской сборной (U-18) на Мемориале Гранаткина - эти и другие темы в программе "Наш футбол.kz".
На этот раз ведущий Петр Воликов побеседовал с главным тренером сборной Казахстана (U-19) Александром Кузнецовым и журналистом Айдыном Кожахметом, который сотрудничает с Vesti.kz.
Глухой футболист, который перешел в "Иртыш", Жерар Гоу в сборной Казахстана, вылет "Тараза" из премьер-лиги, новый этап карьеры Нурбола Жумаскалиева и успех юношеской сборной (U-18) на Мемориале Гранаткина - эти и другие темы в программе "Наш футбол.kz".