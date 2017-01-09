Он не ушел из футбола, а сделал паузу для переосмысления ценностей - брат Джолчиева

Казахстанский футболист уже год находится без клуба.

Почему Бауржан Джолчиев на время ушел из футбола, и когда ждать его возвращения? Ответы на эти вопросы корреспонденту Vesti.kz дал его младший брат Тимур Джолчиев. Также в интервью он рассказал о других качествах своего "звездного" родственника и совместных занятиях музыкой и футболом.



- Расскажите, как часто вы вместе с братом поете?



- Мы, как я, так и он, очень любим музыку. Мы стараемся чаще петь что-то вместе, записываем песни. Это нравится нам. У нас есть постоянные слушатели в лице наших родителей, родственников. Ведь все наши песни - для себя, для родных и близких.



- Где научились играть на гитаре?



- Я никогда не посещал музыкальную школу. Мой отец научил меня играть на гитаре. Привил мне любовь к музыке, так же как и моему старшему брату любовь к футболу.



- А Бауржан умеет играть на гитаре?



- Мой брат посвятил себя футболу, на музыку, к сожалению, времени стало не достаточно. Он не умеет играть на гитаре, зато довольно неплохо поет.





Целый день с братиком мастерок а не спеть ли мне песню о любви Видео опубликовано @_dzholchiev_news Янв 2 2017 в 8:12 PST

- Стоит отметить, что у нас вся семья футбольная. Отец и его братья играли в футбол, от них нам и передалась любовь к игре. В любом случае, я смотрю на своего брата, беру с него пример.- В совсем юном возрасте мы ставили на дороге два камня и гоняли мяч. Дома скручивали клубок из носков, придумывали ворота и играли. Я бы не сказал, что сильно ему уступал и даже забивал ему. Борьба шла в поте лица, но я не помню, чтобы мы что-то разбивали дома.- Мы повзрослели и наши уровни уже отличаются кардинально. Я остался на любительском уровне, он на профессиональном. К сожалению, времени, чтобы собраться поиграть, не находится. Последний раз мы играли в тот момент, когда случился его переход от юношеского футбола к профессиональному, лет семь назад.

- А Вы сейчас чем занимаетесь?



- Я студент Казахско-американского университета. Учусь на факультете журналистики. Возможно, буду вашим коллегой - спортивным журналистом. Однако времени еще много. Возможно, вкусы к жизни изменятся, и найду себе другое применение. Посмотрим.



- Каково это быть в тени своего старшего брата?



- Я горжусь тем, что у меня такой брат. Подходят, спрашивают о нем, просят передать ему привет. Я наслаждаюсь своей жизнью и той атмосферой, в которой я нахожусь, если моя жизнь - тень, то я наслаждаюсь ее прохладой.





Фото опубликовано @_dzholchiev_news Дек 5 2016 в 5:09 PST

- Если говорить о его голах, то выделить какой-то один очень сложно. Каждый из забитых им мячей доставил огромную для меня радость и подарил прекрасную эмоцию. Но я прекрасно помню его результативный пас в матче Лиги чемпионов, который вывел "Астану" в групповой этап. В этот день я сидел у экрана телевизора и наслаждался потрясающей игрой, когда на 85 минуте, уступая по ходу встречи, Бауржан отдал хорошую передачу, после которой клуб оказался в великом турнире.- Многие болельщики говорят, что хотят, чтобы Бауржан вернулся в футбол. Я считаю, что это неправильный взгляд на ситуацию. Бауржан никогда не уходил из футбола. Человек, который любит этот вид спорта, вряд ли сможет с ним расстаться по своей воле. Нужно разграничить ситуацию: он не ушел, а сделал паузу. Она была необходима для переосмысления ценностей. Все, что было, пошло на пользу Бауржану.- В каком клубе он будет выступать, я не могу вам сказать, потому что сам точно не знаю. Однако мы, родные Бауржана, уверены, что в этом сезоне он будет вновь показывать качественный футбол на экране нашего телевизора.Напомним, 26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. В последнем интервью он сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.Последней командой полузащитника сборной Казахстана была "Астана", в составе которой он отыграл два последних сезона. За это время Джолчиев дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14-ти проведенных матчах.