Президент ФФК с рабочим визитом посетил Алматы

Во время встречи были обсуждены проблемы развития футбола в Южной столице.

20 декабря 16:04 Tweet

Фото с сайта ФФК

В дни празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан Президент Федерации Футбола Казахстана (ФФК) Сеильда Байшаков с рабочим визитом посетил Алматы, сообщает официальный сайт ФФК.



В ходе визита Сеильда Байшаков встретился с руководством Федерации Футбола Алматы. Во время встречи были обсуждены проблемы развития футбола в Южной столице. Особое внимание было уделено проблемам подготовки резерва и организации соревнований среди детско-юношеских клубов.



В рамках рабочей поездки президент ФФК посетил турнир среди ветеранов старше 50 лет. Где в неформальной обстановке пообщался с футболистами старшего поколения. Отметим, что на поле в этот день выступили прославленные игроки алматинского "Кайрата" Вахид Масудов, Сергей Волгин, Берик Аргимбаев и многие другие.