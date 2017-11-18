Бывший игрок двух казахстанских клубов умер во время любительского матча

Его родная команда начнет следующий матч с минуты молчания.
18 ноября 16:26
Ссылки по теме:
- Экс-футболист "Сток Сити" умер в Бразилии в возрасте 25 лет
- 17-летний футболист бельгийского клуба умер после остановки сердца на тренировке
- Едва не переехавший в Казахстан экс-хавбек "Ньюкасла" Шейк Тиоте умер на тренировке в Китае
Игорь Чумейко. Фото с сайта "Оренбурга"
Бывший футболист Игорь Чумейко ушел из жизни во время любительского матча. Об этом сообщает официальный сайт "Оренбурга".
16 ноября во время игры в футбол Чумейко почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. Ему было 63 года.
Воспитанник оренбургского футбола Чумейко в последние годы работал в родном городе, возглавляя детско-юношескую школу. На профессиональном уровне бывший полузащитник провел около 300 матчей и выступал в основном за клубы из низших российских лиг.
В 1990-х Чумейко провел два сезона в Казахстане. В 1993 году он забил десять голов в 33 матчах высшей лиги за "Карачаганак" из Аксая (Западно-Казахстанская область) - тогда команда заняла 23-е место из 25 команд, а вылетали сразу девять клубов. В 1995 году Чумейко отличился четыре раза в девяти играх уже первой лиги за "Ферро" из Актобе. Оба клуба вскоре прекратили свое существование на профессиональном уровне.
После завершения карьеры Чумейко был также директором "Газовика", который в 2016 году переименован в "Оренбург". Под его руководством клуб впервые в своей истории становился призером второго дивизиона.
Сегодняшний матч "Оренбурга" против "Факела" в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнется с минуты молчания в память о Чумейко.
16 ноября во время игры в футбол Чумейко почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. Ему было 63 года.
Воспитанник оренбургского футбола Чумейко в последние годы работал в родном городе, возглавляя детско-юношескую школу. На профессиональном уровне бывший полузащитник провел около 300 матчей и выступал в основном за клубы из низших российских лиг.
В 1990-х Чумейко провел два сезона в Казахстане. В 1993 году он забил десять голов в 33 матчах высшей лиги за "Карачаганак" из Аксая (Западно-Казахстанская область) - тогда команда заняла 23-е место из 25 команд, а вылетали сразу девять клубов. В 1995 году Чумейко отличился четыре раза в девяти играх уже первой лиги за "Ферро" из Актобе. Оба клуба вскоре прекратили свое существование на профессиональном уровне.
После завершения карьеры Чумейко был также директором "Газовика", который в 2016 году переименован в "Оренбург". Под его руководством клуб впервые в своей истории становился призером второго дивизиона.
Сегодняшний матч "Оренбурга" против "Факела" в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнется с минуты молчания в память о Чумейко.