Бывший наставник "Тараза" вошел в тренерский штаб Ваита Талгаева

Нынешний сезон таразцы проведут в первой лиге.
Сегодня 10:28
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Нурмат Мирзабаев. Фото с сайта ФК "Тараз"
Нурмат Мирзабаев и Азамат Ниязымбетов вошли в тренерский штаб Ваита Талгаева, возглавившего на днях "Тараз", сообщается на странице футбольного клуба ВКонтакте.
Отметим, что Нурмат Мирзабаев был главным тренером "Тараза" в начале 2016 года. Но после неудачного старта в чемпионате покинул свой пост. Ему на смену пришел украинский специалист Юрий Максимов, под его руководством южане вылетели в первую лигу, проиграв в переходном матче "Алтаю" 0:3.
По завершении сезона руководство приняло решении о назначении новым главным тренером Ваита Талгаева, ранее уже работавшего в Таразе. Перед ним поставлена задача возвращения в премьер-лигу по итогам 2017 года.
Отметим, что Нурмат Мирзабаев был главным тренером "Тараза" в начале 2016 года. Но после неудачного старта в чемпионате покинул свой пост. Ему на смену пришел украинский специалист Юрий Максимов, под его руководством южане вылетели в первую лигу, проиграв в переходном матче "Алтаю" 0:3.
По завершении сезона руководство приняло решении о назначении новым главным тренером Ваита Талгаева, ранее уже работавшего в Таразе. Перед ним поставлена задача возвращения в премьер-лигу по итогам 2017 года.