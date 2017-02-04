Денис Тен намерен попробовать себя в режиссуре

Фигурист примет участие в конкурсе короткометражек.
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Бронзовый призер Олимпиады-2014 и победитель Универсиады-2017 Денис Тен планирует попробовать себя в режиссуре, об этом рассказал организатор конкурса короткометражек 48 Hour Film Race ("Снять за 48 часов") Андрей Мануйлов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Мануйлов поделился, что встретил спортсмена случайно в одном из городских кафе. "Мы предложили ему принять участие в нашем конкурсе, он сказал, что зарегистрируется (...) Но я не уверен, что у него будет время, так как в это время он будет в Японии. Может, там и дебютирует как режиссер. Мы с ним мило побеседовали, Денис признался, что сам не прочь попробовать себя в роли режиссера и пожелал нам отличных участников и ярких работ. Поздравили его с победой. Сделали групповое фото", - рассказал Мануйлов.
Конкурс короткометражек 48 Hour Film Race ("Снять за 48 часов") стартует в следующую субботу. Сейчас идет регистрация участников. Уже поступило свыше 700 заявок из разных стран.
Фото с сайта Tengrinews.kz