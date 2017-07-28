Казахстанский шпажист выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира

Соревнования прошли в Италии.
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Италии, сообщается на сайте НОКа.
Соревнования в личном первенстве шпажистов объединили 275 участников со всего мира.
На пути к полуфиналу Курбанов выиграл у француза Бардэнэ со счетом 15:14, представителя Ирана Резаи Тади - 15:13, одного из лидеров мирового рейтинга корейца Кюнг-Ду Парка 15:13, а также в четвертьфинале прошел японца Масару - 14:11. В полуфинале же казахстанец уступил венгру Редки со счетом 12:13, завершив соревнования с бронзовой наградой.
Напомним, на счету Курбанова "золото" чемпионата Азии и "серебро" Универсиады. В настоящее время в рейтинге Международной федерации фехтования FIE 26-летний казахстанец располагается на 12-м месте. В начале декабря Курбанов примет участие в Гран-при Катара.
Фото с сайта olympic.kz