Роман Абрамович предложил Леониду Слуцкому должность в "Челси" - СМИ

Недавно российский специалист был уволен с поста главного тренера "Халл Сити".
Сегодня 14:03
Ссылки по теме:
Леонид Слуцкий. Фото с сайта theScore.com
Бывший главный тренер клуба английской премьер-лиги "Халл Сити" Леонид Слуцкий получил предложение из "Челси". Об этом сообщает Eurosport.
По информации Telegraph, владелец лондонского клуба Роман Абрамович пригласил Слуцкого в клуб на должность спортивного директора, которую до недавнего времени занимал Майкл Эменало. Примет ли российский специалист предложение "Челси", неизвестно.
Слуцкий проработал главным тренером "Халла" шесть месяцев. Под его руководством "тигры" набрали 19 очков и располагаются на 20-м месте в Чемпионшипе (второй дивизион Англии).
Слуцкий стал первым русским тренером в истории английского футбола.
По информации Telegraph, владелец лондонского клуба Роман Абрамович пригласил Слуцкого в клуб на должность спортивного директора, которую до недавнего времени занимал Майкл Эменало. Примет ли российский специалист предложение "Челси", неизвестно.
Слуцкий проработал главным тренером "Халла" шесть месяцев. Под его руководством "тигры" набрали 19 очков и располагаются на 20-м месте в Чемпионшипе (второй дивизион Англии).
Слуцкий стал первым русским тренером в истории английского футбола.