Слуцкий готов покинуть пост главного тренера "Халл Сити" - СМИ

Россиянин был назначен на этот пост в июне этого года.
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Россиянин Леонид Слуцкий готов в понедельник покинуть пост главного тренера английского футбольного клуба "Халл Сити", выступающего во втором по силе дивизионе (Championship), сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на ESPN.
"Халл Сити" в субботу сыграл вничью с клубом "Шеффилд Уэнсдей" со счетом 2:2, "тигры" не могут победить в седьмом матче Championship подряд. После 20 игр "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице среди 24 команд, имея в активе 19 очков.
В июне 46-летний Слуцкий был назначен главным тренером "Халл Сити", который по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской премьер-лиги. Слуцкий первым среди российских тренеров возглавил английский футбольный клуб.
Ранее в СМИ сообщалось, что Слуцкого на посту главного тренера "Халл Сити" может сменить англичанин Найджел Эдкинс.