Футболист английского клуба сделал дубль за 13 минут, заменился и успел на рождение сына

22-летний футболист, не переодеваясь, помчался в роддом.
Сегодня 14:34
Фото с twitter.com
21 ноября стал самым крутым днем в жизни полузащитника английского футбольного клуба "Уиган" Райана Колклафа, сообщает Eurosport.
Футболист оформил дубль на 45-й и 58-й минутах, обеспечив команде крупную победу над "Донкастером" (3:0) в матче третьего дивизиона. Сразу после второго гола главный тренер "Латикс" Пол Кук заменил Колклафа.
22-летний футболист, не переодеваясь, помчался в роддом и успел на рождение сына. Фото со счастливым отцом опубликовал президент "Уигана" Дэвид Шарп.
"В перерыве мы получили сообщение, что у его жены отошли воды, - цитирует BBC помощника главного тренера "Уигана" Лиама Ричардсона. - Как только он забил второй мяч, его заменили - мыслями он был далеко за пределами поля. Все мы люди. Некоторые из игроков остались бы. Другим важно поддержать жену. Нужно уважать их пожелания".
Колклаф стал отцом уже во второй раз. На его счету три мяча в девяти матчах League One.
Футболист оформил дубль на 45-й и 58-й минутах, обеспечив команде крупную победу над "Донкастером" (3:0) в матче третьего дивизиона. Сразу после второго гола главный тренер "Латикс" Пол Кук заменил Колклафа.
22-летний футболист, не переодеваясь, помчался в роддом и успел на рождение сына. Фото со счастливым отцом опубликовал президент "Уигана" Дэвид Шарп.
"В перерыве мы получили сообщение, что у его жены отошли воды, - цитирует BBC помощника главного тренера "Уигана" Лиама Ричардсона. - Как только он забил второй мяч, его заменили - мыслями он был далеко за пределами поля. Все мы люди. Некоторые из игроков остались бы. Другим важно поддержать жену. Нужно уважать их пожелания".
Колклаф стал отцом уже во второй раз. На его счету три мяча в девяти матчах League One.
Congrats to Ryan Colclough who scored a brace tonight in our win before being substituted to make it in time to see the birth of his son! pic.twitter.com/Efvjk9P3sw— David Sharpe (@DavidSharpe91) 21 ноября 2017 г.