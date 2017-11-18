"Манчестер Юнайтед" хочет купить Бэйла следующим летом

Клуб не смущает травматичность валлийца.
18 ноября 22:58
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Гарет Бэйл. Фото Reuters©
Английский "Манчестер Юнайтед" следующим летом хочет приобрести нападающего "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Guardian.
Источник отмечает, что английский клуб не беспокоит повышенная травматичность валлийского форварда, который пропустил 40 из 60 последних матчей "Реала". В стане манкунианцев полагают, что сумеют улучшить его состояние и вернуть на тот уровень игры, который он демонстрировал в "Тоттенхэме".
С тех пор, как Бэйл в 2013 году пополнил ряды "Реала" за 85 миллионов фунтов, он получил 19 травм. В данный момент форвард находится в лазарете.
Отметим, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пытался приобрести 28-летнего Бэйла и раньше.
Источник отмечает, что английский клуб не беспокоит повышенная травматичность валлийского форварда, который пропустил 40 из 60 последних матчей "Реала". В стане манкунианцев полагают, что сумеют улучшить его состояние и вернуть на тот уровень игры, который он демонстрировал в "Тоттенхэме".
С тех пор, как Бэйл в 2013 году пополнил ряды "Реала" за 85 миллионов фунтов, он получил 19 травм. В данный момент форвард находится в лазарете.
Отметим, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пытался приобрести 28-летнего Бэйла и раньше.