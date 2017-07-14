Жозе Моуринью оценил вероятность возвращения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Они работали вместе в "Реале".
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Жозе Моуринью и Криштиану Роналду. Фото Goal.com
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в интервью AS оценил вероятность возвращения в английский клуб нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Слухи об этом появились в начале лета. Тогда сообщалось, что Роналду может сменить клуб из-за проблем с испанскими налоговиками. В "МЮ" португалец выступал с 2003 по 2009 год, выиграв за это время три чемпионата Англии и одну Лигу чемпионов.
По словам Моуринью, он никогда не приглашает в свой клуб футболистов, которых нельзя приобрести. Сам Роналду уже решил остаться в "Реале".
"Мы никогда не думали об этом, поскольку это крайне важный для "Реала" игрок. К тому же мадридский клуб чрезвычайно силен финансово, поэтому у нас нет оснований думать, что Роналду может уйти. В свои клубы я никогда не приглашаю игроков, которых нельзя приобрести", - приводит слова Моуринью Sports.ru.
Отметим, что Роналду и Моуринью работали вместе с 2010 по 2013 год в "Реале". По данным СМИ, у португальского тренера возникали конфликты с соотечественником, а разрешить их удавалось лишь благодаря их общему агенту Жорже Мендешу.
Слухи об этом появились в начале лета. Тогда сообщалось, что Роналду может сменить клуб из-за проблем с испанскими налоговиками. В "МЮ" португалец выступал с 2003 по 2009 год, выиграв за это время три чемпионата Англии и одну Лигу чемпионов.
По словам Моуринью, он никогда не приглашает в свой клуб футболистов, которых нельзя приобрести. Сам Роналду уже решил остаться в "Реале".
"Мы никогда не думали об этом, поскольку это крайне важный для "Реала" игрок. К тому же мадридский клуб чрезвычайно силен финансово, поэтому у нас нет оснований думать, что Роналду может уйти. В свои клубы я никогда не приглашаю игроков, которых нельзя приобрести", - приводит слова Моуринью Sports.ru.
Отметим, что Роналду и Моуринью работали вместе с 2010 по 2013 год в "Реале". По данным СМИ, у португальского тренера возникали конфликты с соотечественником, а разрешить их удавалось лишь благодаря их общему агенту Жорже Мендешу.