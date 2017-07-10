Футболисты "Саутгемптона" не смогли произнести фамилию Шварценеггера по буквам

Английский клуб устроил эксперимент во время сборов в Австрии.
Сегодня 10:52
Фото пресс-службы ФК "Саутгемптон"
Футболисты "Саутгемптона" не смогли правильно по буквам произнести фамилию знаменитого уроженца Австрии Арнольда Шварценеггера (Schwarzenegger). Об этом сообщает "Чемпионат".
Английский клуб в настоящее время находится на сборах в этой стране, в связи с чем пресс-служба клуба решила провести эксперимент. Ни один игрок не справился с задачей до конца, хотя некоторые были весьма близки.
По итогам минувшего сезона "Саутгемптон" занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В июне главным тренером "святых" был назначен аргентинец Маурисио Пеллегрино.
Английский клуб в настоящее время находится на сборах в этой стране, в связи с чем пресс-служба клуба решила провести эксперимент. Ни один игрок не справился с задачей до конца, хотя некоторые были весьма близки.
По итогам минувшего сезона "Саутгемптон" занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В июне главным тренером "святых" был назначен аргентинец Маурисио Пеллегрино.
They're in Austria, but can anyone in the #SaintsFC squad spell the name of one of the country's most famous faces? pic.twitter.com/RgCSlkNh5x— Southampton FC (@SouthamptonFC) 11 июля 2017 г.