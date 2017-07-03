"Манчестер Юнайтед" договорился с "Эвертоном" о трансфере Ромелу Лукаку

На счету бельгийца 85 голов в АПЛ.
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Ромелу Лукаку. Фото с сайта Eurosport.com
Нападающий "Эвертона" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в ближайшее время перейдет в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает BBC.
По данным источника, клубы согласовали трансфер за 75 миллионов фунтов. После этого "МЮ" откажется от борьбы за нападающего "Реала" и сборной Испании Альваро Морату.
Ожидается, что Лукаку присоединится к "МЮ" перед сборами в США, так как тренер Жозе Моуринью хочет, чтобы нападающий прошел с новой командой всю предсезонку.
24-летний Лукаку выступал в английской премьер-лиге за "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Челси", а в родной Бельгии - за "Андерлехт". В 186 матчах АПЛ он забил 85 голов (шесть с пенальти) и отдал 33 результативных передачи.
Агентом Лукаку является Мино Райола. Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" подписал сразу трех его клиентов - французского полузащитника Поля Погба, шведского форварда Златана Ибрагимовича и армянского хавбека Генриха Мхитаряна.
По данным источника, клубы согласовали трансфер за 75 миллионов фунтов. После этого "МЮ" откажется от борьбы за нападающего "Реала" и сборной Испании Альваро Морату.
Ожидается, что Лукаку присоединится к "МЮ" перед сборами в США, так как тренер Жозе Моуринью хочет, чтобы нападающий прошел с новой командой всю предсезонку.
24-летний Лукаку выступал в английской премьер-лиге за "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Челси", а в родной Бельгии - за "Андерлехт". В 186 матчах АПЛ он забил 85 голов (шесть с пенальти) и отдал 33 результативных передачи.
Агентом Лукаку является Мино Райола. Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" подписал сразу трех его клиентов - французского полузащитника Поля Погба, шведского форварда Златана Ибрагимовича и армянского хавбека Генриха Мхитаряна.