"Ливерпуль" оценил Филиппе Коутиньо в 100 миллионов евро для ПСЖ

Ранее бразильским полузащитником интересовалась "Барселона"
Вчера 22:32
Фото: Imago
Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо попал в сферу интересов французского "Пари Сен-Жермена". Об этом сообщает Téléfoot.
Парижане заинтересован в приобретении 25-летнего игрока сборной Бразилии в летнее трансферное окно и готовы вести с ним переговоры. "Ливерпуль" его в 100 миллионов евро.
Ранее Коутинью интересовалась "Барселона". Сообщалось, что игрок уже провел переговоры с каталонцами.
На счету Филиппе 14 голов и девять голевых передач в 36 матчах за "Ливерпуль" в сезоне-2016/17.
Парижане заинтересован в приобретении 25-летнего игрока сборной Бразилии в летнее трансферное окно и готовы вести с ним переговоры. "Ливерпуль" его в 100 миллионов евро.
Ранее Коутинью интересовалась "Барселона". Сообщалось, что игрок уже провел переговоры с каталонцами.
На счету Филиппе 14 голов и девять голевых передач в 36 матчах за "Ливерпуль" в сезоне-2016/17.