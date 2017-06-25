На "Манчестер Сити" могут наложить запрет на трансферы

Поводом для расследования послужила сделка с аргентинским "Велес Сарсфилд" о переходе 16-летнего игрока.
Сегодня 10:13
Фото: Getty Images
На "Манчестер Сити" может быть наложен запрет на совершение трансферов в связи с нарушением правил, касающихся подписания иностранных несовершеннолетних футболистов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Telegraph.
Причиной может стать сделка с аргентинским "Велес Сарсфилд". "Сити" контактировал с его игроком, Бенжамином Гарре, еще когда ему было 15 лет, а подписал в 16-летнем возрасте. ФИФА разрешила проведение этого трансфера на основании двойного гражданства футболиста - у него есть итальянский паспорт, а переходы игроков с гражданством одной из европейских стран внутри ЕС разрешены и до совершеннолетия.
Тем не менее фактически это правило должно распространяться только на трансферы из одного клуба ЕС в другой, не разрешая переход из аргентинской команды в английскую. Именно на это делает упор "Велес", подавший судебный иск. Рассмотрение дела состоится на следующей неделе.
Причиной может стать сделка с аргентинским "Велес Сарсфилд". "Сити" контактировал с его игроком, Бенжамином Гарре, еще когда ему было 15 лет, а подписал в 16-летнем возрасте. ФИФА разрешила проведение этого трансфера на основании двойного гражданства футболиста - у него есть итальянский паспорт, а переходы игроков с гражданством одной из европейских стран внутри ЕС разрешены и до совершеннолетия.
Тем не менее фактически это правило должно распространяться только на трансферы из одного клуба ЕС в другой, не разрешая переход из аргентинской команды в английскую. Именно на это делает упор "Велес", подавший судебный иск. Рассмотрение дела состоится на следующей неделе.