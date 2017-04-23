"Ньюкасл" спустя сезон вернулся в английскую премьер-лигу

Ранее путевку в АПЛ завоевал "Брайтон".
Сегодня 09:30
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Фото: Getty Images
"Ньюкасл" одержали крупную победу над "Престоном" в домашнем матче 44-го тура Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии) и досрочно обеспечили себе выход в премьер-лигу, сообщает "Р-Спорт".
Встреча, состоявшаяся в Ньюкасле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Айозе Перес (7-я и 67-я минуты), Кристиан Атсу (45-я) и Мэтт Ритчи (65-я, с пенальти). У гостей отличился Джордан Хьюджилл (14-я). На 64-й минуте у "Престона" был удален Пол Галлахер.
"Ньюкасл" после этой победы с 88 очками за два тура до конца чемпионата стал недосягаемым для идущего третьим "Рединга", в активе которого 79 баллов, и гарантировал себе путевку в премьер-лигу на следующий сезон. Таким образом, команде Рафаэля Бенитеса потребовался один год, чтобы вернуться в элитный дивизион чемпионата Англии.
Ранее путевку в премьер-лигу завоевал "Брайтон энд Хоув Альбион".
Встреча, состоявшаяся в Ньюкасле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Айозе Перес (7-я и 67-я минуты), Кристиан Атсу (45-я) и Мэтт Ритчи (65-я, с пенальти). У гостей отличился Джордан Хьюджилл (14-я). На 64-й минуте у "Престона" был удален Пол Галлахер.
"Ньюкасл" после этой победы с 88 очками за два тура до конца чемпионата стал недосягаемым для идущего третьим "Рединга", в активе которого 79 баллов, и гарантировал себе путевку в премьер-лигу на следующий сезон. Таким образом, команде Рафаэля Бенитеса потребовался один год, чтобы вернуться в элитный дивизион чемпионата Англии.
Ранее путевку в премьер-лигу завоевал "Брайтон энд Хоув Альбион".