Златан Ибрагимович перенесет операцию в США

Травму швед получил в Лиге Европы.
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Златан Ибрагимович. Фото с сайта Sky Sport
Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отправится в США для лечения травмы.
Как сообщает итальянский журналист Джанлуука Ди Марцио, 26 апреля Ибрагимович в Питтсбурге перенесет операцию, которую проведет доктор Фредди Фу.
Футболист намерен после операцию начать восстановление, чтобы вернуться на поле. Он не планирует завершать карьеру.
Травму Ибрагимович получил в матче Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1). Швед неудачно приземлился после борьбы за мяч. Сообщалось, что на восстановление 35-летнему нападающему может потребоваться от шести до восьми месяцев.
В этом сезоне Ибрагимович провел 28 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил 17 голов (два - с пенальти) и отдал пять голевых передач.
Как сообщает итальянский журналист Джанлуука Ди Марцио, 26 апреля Ибрагимович в Питтсбурге перенесет операцию, которую проведет доктор Фредди Фу.
Футболист намерен после операцию начать восстановление, чтобы вернуться на поле. Он не планирует завершать карьеру.
Травму Ибрагимович получил в матче Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1). Швед неудачно приземлился после борьбы за мяч. Сообщалось, что на восстановление 35-летнему нападающему может потребоваться от шести до восьми месяцев.
В этом сезоне Ибрагимович провел 28 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил 17 голов (два - с пенальти) и отдал пять голевых передач.