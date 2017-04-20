"Манчестер Сити" готов предложить 75 миллионов фунтов за Антуана Гризманна

За ситуацией вокруг француза следят еще два английских клуба.
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Антуан Гризманн. Фото с сайта AS.com
Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает Daily Mail, форвардом интересуется "Манчестер Сити", который считает его одной из трансферных целей на лето. В переходе игрока заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который видит в нем идеального нападающего.
Контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до лета 2021 года. В "Манчестер Сити" готовы предложить за трансфер 75 миллионов фунтов (около 90 миллионов евро).
Еще одним претендентом на Гризманна является "Манчестер Юнайтед", а за ситуации вокруг него следит "Челси".
В 30 матчах текущего сезона чемпионата Испании Гризманн забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Как сообщает Daily Mail, форвардом интересуется "Манчестер Сити", который считает его одной из трансферных целей на лето. В переходе игрока заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который видит в нем идеального нападающего.
Контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до лета 2021 года. В "Манчестер Сити" готовы предложить за трансфер 75 миллионов фунтов (около 90 миллионов евро).
Еще одним претендентом на Гризманна является "Манчестер Юнайтед", а за ситуации вокруг него следит "Челси".
В 30 матчах текущего сезона чемпионата Испании Гризманн забил 15 голов и отдал семь голевых передач.