Златан Ибрагимович из-за разрыва крестообразных связок колена может завершить карьеру - СМИ

Шведский нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 46 матчах "Манчестер Юнайтед".
Сегодня 10:39
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Фото с сайта milanac.ru
Врачи диагностировали у шведского форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича разрыв крестообразных связок правого колена. Футболист может завершить карьеру, сообщает P-Спорт со ссылкой на Record.
Ибрагимович получил травму в конце второго тайма ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". В одном из игровых эпизодов 35-летний швед неудачно приземлился на правую ногу и его колено выгнулось в обратную сторону.
Обычно восстановление после подобных травм занимает от шести до девяти месяцев. У Ибрагимовича ближайшим летом заканчивается контракт с "МЮ".
Шведский нападающий в текущем сезоне принял участие в 46 матчах "Манчестер Юнайтед" в различных турнирах, забил 28 мячей и отдал десять передач. В "МЮ" он с лета 2016 года. За это время успел завоевать с клубом Кубок лиги и Суперкубок Англии по футболу.
Ибрагимович получил травму в конце второго тайма ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". В одном из игровых эпизодов 35-летний швед неудачно приземлился на правую ногу и его колено выгнулось в обратную сторону.
Обычно восстановление после подобных травм занимает от шести до девяти месяцев. У Ибрагимовича ближайшим летом заканчивается контракт с "МЮ".
Шведский нападающий в текущем сезоне принял участие в 46 матчах "Манчестер Юнайтед" в различных турнирах, забил 28 мячей и отдал десять передач. В "МЮ" он с лета 2016 года. За это время успел завоевать с клубом Кубок лиги и Суперкубок Англии по футболу.