"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в 33-м туре английской премьер-лиги

Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот "МЮ".
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Фото Reuters©
Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Челси" в домашнем матче 33-го тура английской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила 16 апреля на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол "МЮ" на седьмой минуте забил нападающий Маркус Рэшфорд, а автором второго мяча на 49-й стал испанский полузащитник Андер Эррера.
Стоит отметить, что футболисты "Челси" за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот Давида Де Хеа.
Для "МЮ" эта победа стала 16-й в АПЛ. Команда Жозе Моуринью, в активе которой 60 очков, идет на пятом месте и отстает на четыре балла от "Манчестер Сити", но при этом провела на один матч меньше.
Для "Челси" поражение от "МЮ" стало пятым в чемпионате. Команда Антонио Конте с 75 очками идет на первом месте, но отрыв от "Тоттенхэма" теперь составляет всего четыре балла.
Игра проходила 16 апреля на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол "МЮ" на седьмой минуте забил нападающий Маркус Рэшфорд, а автором второго мяча на 49-й стал испанский полузащитник Андер Эррера.
Стоит отметить, что футболисты "Челси" за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот Давида Де Хеа.
Для "МЮ" эта победа стала 16-й в АПЛ. Команда Жозе Моуринью, в активе которой 60 очков, идет на пятом месте и отстает на четыре балла от "Манчестер Сити", но при этом провела на один матч меньше.
Для "Челси" поражение от "МЮ" стало пятым в чемпионате. Команда Антонио Конте с 75 очками идет на первом месте, но отрыв от "Тоттенхэма" теперь составляет всего четыре балла.