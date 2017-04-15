Футболист "Сандерленда" забил мяч прямым ударом с углового

Этим ударом Вахби Хазри сравнял счет в игре с "Вест Хэмом".
Вчера 15:18
Фото с сайта Goal.com
Полузащитник английского футбольного клуба "Сандерленда" Вахби Хазри забил мяч прямым ударом с углового.
Хазри отличился в матче 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэмом".
На 26-й минуте он пробил с углового и попал в дальний нижний угол ворот, тем самым сравняв счет в матче.
Голкипер "Вест Хэма" Даррен Рэндольф на удар не среагировал. Встреча завершилась вничью - 2:2.
"Сандерленд" с 21 очком занимает последнее, 20-е место в таблице. "Вест Хэм" с 37 очками располагается на 13-й позиции.
Хазри отличился в матче 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэмом".
На 26-й минуте он пробил с углового и попал в дальний нижний угол ворот, тем самым сравняв счет в матче.
Голкипер "Вест Хэма" Даррен Рэндольф на удар не среагировал. Встреча завершилась вничью - 2:2.
"Сандерленд" с 21 очком занимает последнее, 20-е место в таблице. "Вест Хэм" с 37 очками располагается на 13-й позиции.