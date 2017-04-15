ПСЖ, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" хотят купить игрока дортмундской "Боруссии"

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
15 апреля 17:46
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Кристиан Пулишич. Фото SI.com
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич привлек внимание очередного европейского топ-клуба, сообщает Daily Mail.
Игроком сборной США интересуются "Ливерпуль" и ПСЖ, а теперь еще и "Тоттенхэм".
Сообщается, что скаут "шпор" просматривал хавбека на недавнем матче с "Монако" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3).
Контракт Пулишича с "Боруссией" рассчитан до лета 2020 года. За два сезона в бундеслиге 18-летний американец провел 33 матча, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.
Игроком сборной США интересуются "Ливерпуль" и ПСЖ, а теперь еще и "Тоттенхэм".
Сообщается, что скаут "шпор" просматривал хавбека на недавнем матче с "Монако" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3).
Контракт Пулишича с "Боруссией" рассчитан до лета 2020 года. За два сезона в бундеслиге 18-летний американец провел 33 матча, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.