"Челси" не смог обыграть "Бернли" в матче 25-го тура чемпионата Англии

Отрыв "синих" от "Тоттенхэма" составляет 10 очков.
Вчера 23:57
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Фото REUTERS. Phil Noble©
Футболисты "Бернли" в матче 25-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграли вничью с лидером турнира "Челси", сообщает агентство "Р-Спорт".
Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет уже на седьмой минуте матча усилиями Педро, но на 24-й минуте Робби Брэди восстановил равновесие.
После этого матча "Челси" набрал 60 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии, обгоняя ближайшего преследователя "Тоттенхэм Хотспур" на 10 очков. "Бернли" с 30 очками располагается на 12-й строчке.