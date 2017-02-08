Криштиану Роналду стал лучшим легионером АПЛ по версии FourFourTwo

Также в этот рейтинг вошел Андрей Аршавин, выступающий сейчас за "Кайрат"
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Фото Getty Images
Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 100 лучших иностранных игроков, выступавших в английской премьер-лиге.
Возглавил список форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, с 2003 по 2009 год выступавший за "Манчестер Юнайтед".
Второе место досталось бывшему форварду "Арсенала" Тьерри Анри, а третье - экс-нападающему "МЮ2 Эрику Кантона.
ТОП-10 лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo:
1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").
2. Тьерри Анри ("Арсенал").
3. Эрик Кантона ("Манчестер Юнайтед").
4. Деннис Бергкамп ("Арсенал").
5. Дидье Дрогба ("Челси").
6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
7. Джанфранко Дзола ("Челси").
8. Патрик Виейра ("Арсенал").
9. Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед").
10. Давид Жинола ("Ньюкасл", "Тоттенхэм").
…
91. Андрей Аршавин ("Арсенал").
98. Андрей Канчельскис ("Манчестер Юнайтед")..
Возглавил список форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, с 2003 по 2009 год выступавший за "Манчестер Юнайтед".
Второе место досталось бывшему форварду "Арсенала" Тьерри Анри, а третье - экс-нападающему "МЮ2 Эрику Кантона.
ТОП-10 лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo:
1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").
2. Тьерри Анри ("Арсенал").
3. Эрик Кантона ("Манчестер Юнайтед").
4. Деннис Бергкамп ("Арсенал").
5. Дидье Дрогба ("Челси").
6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
7. Джанфранко Дзола ("Челси").
8. Патрик Виейра ("Арсенал").
9. Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед").
10. Давид Жинола ("Ньюкасл", "Тоттенхэм").
…
91. Андрей Аршавин ("Арсенал").
98. Андрей Канчельскис ("Манчестер Юнайтед")..