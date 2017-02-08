Хавбек "Тоттенхэма" Алли назван лучшим игроком месяца в АПЛ

А новый тренер "Суонси" стал лучшим тренером месяца.
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Делле Алли. Фото с официального сайта АПЛ
Английская премьер-лига назвала лучших футболиста и тренера января, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт турнира.
Лучшим игроком января признан полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли. За пять матчей он сделал по дублю в играх с "Уотфордом" (4:1) и "Челси" (2:0) и отметился голом в ворота "Манчестер Сити" (2:2).
Лучшим тренером января назван Пол Клемент, возглавивший "Суонси" в начале месяца. Под его руководством клуб в январе одержал победы над "Кристал Пэлас" (2:1), "Ливерпулем" (3:2) и "Саутгемптоном" (2:1) и проиграл "Арсеналу" (0:4).
Фото с официального сайта АПЛ
Лучшим игроком января признан полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли. За пять матчей он сделал по дублю в играх с "Уотфордом" (4:1) и "Челси" (2:0) и отметился голом в ворота "Манчестер Сити" (2:2).
Лучшим тренером января назван Пол Клемент, возглавивший "Суонси" в начале месяца. Под его руководством клуб в январе одержал победы над "Кристал Пэлас" (2:1), "Ливерпулем" (3:2) и "Саутгемптоном" (2:1) и проиграл "Арсеналу" (0:4).
Фото с официального сайта АПЛ