Завершивший карьеру футболиста Фрэнк Лэмпард проходит стажировку в "Челси"

Он планирует получить тренерскую лицензию.
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Фрэнк Лэмпард. Фото с сайта readfootball.com
Известный английский футболист Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший профессиональную карьеру, проходит стажировку в "Челси", сообщает Mirror.
Лэмпард, который является лучшим бомбардиром в истории клуба, посещает академию, чтобы получить тренерскую лицензию категории В.
Напомним, в "Челси" Лэмпард провел 13 лет, с 2001 по 2014 годы, забив 211 мячей в 648 матчах. Начинал он свою карьеру в 1997 году в "Вест Хэм Юнайтед". С 2014 по 2015 год выступал за "Манчестер Сити", а прошлый сезон провел в американском "Нью-Йорк Сити".