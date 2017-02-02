"Челси" переиграл "Арсенал" в лондонском дерби

"Синие" увеличили отрыв от ближайших преследователей на 12 очков.
Сегодня 20:40
Фото: Getty Images
"Челси" в родных стенах переиграл "Арсенал" в лондонском дерби, состоявшемся в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча команд, прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53-я) и Сеск Фабрегас (85-я). Гол престижа у "канониров" на 90-й минуте забил Оливье Жиру.
Благодаря этой победе "Челси" набрал 59 очков и оторвался на 12 очков от "Арсенала" с "Тоттенхэмом", которые делят между собой второе и третье места.
Встреча команд, прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы Маркос Алонсо (13-я минута), Эден Азар (53-я) и Сеск Фабрегас (85-я). Гол престижа у "канониров" на 90-й минуте забил Оливье Жиру.
Благодаря этой победе "Челси" набрал 59 очков и оторвался на 12 очков от "Арсенала" с "Тоттенхэмом", которые делят между собой второе и третье места.