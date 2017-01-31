Фрэнк Лэмпард может получить должность тренера в Футбольной ассоциации Англии

Накануне звездный футболист объявил о завершении карьеры.
Сегодня 10:54
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Фрэнк Лэмпард. Фото с сайта fastpic.ru
Футбольная ассоциация Англии (FA) предложит пост тренера в системе юношеского футбола Фрэнку Лэмпарду, сообщает sports.ru.
В организации рассчитывают, что богатый опыт звездного футболиста пригодится в становлении юных игроков. По некоторым данным переговоры с Лэмпардом уже проведены, в настоящее время он проходит тренерские курсы.
"Челси" также готов предложить 38-летнему англичанину должность тренера в системе клуба или посла.
Напомним, накануне бывший полузащитник сборной Англии объявил о завершении карьеры футболиста. С 1995 по 2016 год Лэмпард выступал за родной "Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", который он покинул в ноябре.