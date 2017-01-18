"МЮ" запретил пропускать на базу и стадион преследующую Моуринью блондинку

Женщина очень настойчива.
Сегодня 10:33
Жозе Моуринью. Фото с сайта lenta.ru
Служба безопасности "Манчестер Юнайтед" получила задание не пропускать на стадион и базу клуба итальянку, преследующую главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Чемпионат.сом".
Женщина уже долгое время преследует португальского специалиста, являясь его фанаткой и выдавая себя за фотографа.
"Она очень настойчива, а ее постоянное желание поговорить с Моуринью кажется странным. Она работала фотографом на матчах, получала аккредитации", - рассказал источник.
Возраст женщины не называется, но отмечается, что она блондинка.